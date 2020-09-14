احتجاجا على إغلاق المحلات في السادسة.. تجار القنيطرة يخرجون إلى الشارع

اندلعت اليوم الأحد احتجاجات في مدينة القنيطرة، بسبب قرار السلطات فرض قرار إغلاق على المحلات التجارية، في السادسة مساء.
وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “ساحة الخبازة” وقفة احتجاجية ضد قرار اغلاق المدينة على الساعة السادسة.
ونقا نشطاء، صورا لتجمهرات مهنيين، في منطقة “الخبازة” المعروفة بنشاطها التجاري اليومي، واعتمادها على المهن الحرة.
وبالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في القنيطرة، تم الاعلان عن اجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس.
وانطلاقا من اليوم، ستعرف القنيطرة، ولمدة أسبوع كامل، عودة بعض تدابير الحجر الصحي، منها إنهاء جميع الأنشطة التجارية على السادسة مساء باستثناء الصيدليات.
كما تقرر منع التنقل داخل مدينة القنيطرة ابتداء من الساعة السادسة، وذلك في إطار التدابير الرامية للحد من تفشي الفيروس بالمدينة.
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