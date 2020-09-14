مصر تؤكد دعمها لإجراءات تحالف اليمن إزاء ممارسات “الحوثي” الإرهابي

المناطق - الرياض

أعربت جمهورية مصر العربية عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا “الحوثي” الإرهابية، والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم اصطفافها بجانب المملكة في مساعيها المُخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وإنفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأدانت مصر قيام ميليشيا “الحوثي” الإرهابية باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين.

وأكد البيان على الأهمية البالغة للوصول إلى وقف اطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الانسانية والاقتصادية التي تَكفُل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثُر الحل السياسي، مثمنا كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولاً لهذه الأهداف.