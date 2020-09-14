شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفى يكشف أثر مخالفات البناء على الرقعة الزراعية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير صحيفة الأخبار، أن الدولة المصرية على وعى بالمخاطر الكبيرة من التعديات التي تتم على الأراضى الزراعية والمستمرة منذ حوالى 40 عاما، وأثره على قلة الرقعة الزراعية، وبالتالى سيمثل خطر كبير على الأجيال المقبلة.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة الأخبار، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع رؤساء تحرير الصحف حمل العديد من الرسائل على رأسها توضيح التسهيلات التي قدمتها للمواطن لتشجيعه على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

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ولفت رئيس تحرير صحيفة الأخبار، إلى أنه في السابق فإن القوانين لم تكن تشمل أي مصالحات في مخالفات البناء وكانت تتضمن الهدم بشكل مباشر للمخالفات، إلا أن الدولة المصرية أتاحت فرصة للمصالحة وهذا للتخفيف على المواطنين.

وأشار رئيس تحرير صحيفة الأخبار، إلى أن من استفاد من مخالفات البناء عدد ليس بقليل، ولكن أثار هذه المخالفات لها تأثير كبير على الشعب المصرى بأكمله وبالتالي يحتاج إلى مواجهة حاسمة حتى لا يؤثر على مساحة الرقعة الزراعية فى مصر.