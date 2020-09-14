شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تكشف أهمية القائمة الوطنية من أجل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود القط عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القائمة الوطنية من أجل مصر الذى تم الإعلان عنه اليوم لخوض انتخابات مجلس النواب هو تحالف فريد من نوعه كما أنه الأول والأكبر في تاريخ السياسى المصرى الحديث.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القائمة الوطنية من أجل مصر يضم أفكار وايديوجيات مختلفة، كما يضم كوكبة كبيرة من الأحزاب السياسية المؤثرة في الشارع المصرى.

Advertisements

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القائمة الوطنية من أجل مصر هو تعبير عن كل شرائح المصريين، وتؤكد أن الدولة المصرية قادرة على الاستقرار واحتواء الجميع، موضحا أن القائمة تضم 12 حزبا سياسيا مختلفين في الأفكار والايدلوجيات، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب التي تساهم في بناء ديمقراطى بصفة مصرية خالصة.