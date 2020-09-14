شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تطالب بالتشديد على ارتداء الكمامات بالمواصلات والمصالح الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، محذرا من خطورة التراخى عدم الالتزام بتلك الإجراءات حتى لا تؤدى لانتشار العدوى وزيادة حالات الإصابة، خاصة أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر تراجع كثيرا خلال الشهرين الأخيرين.

وقال "المشد"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يدعو كل المواطنين أن يحرصوا على ارتداء الكمامات خاصة في وسائل المواصلات العامة وفى الأسواق والأماكن المزدحمة وفى المصالح والجهات والهيئات الحكومية وأماكن تقديم الخدمات الجماهيرية، وشدد على ضرورة الالتزام أيضا بالتباعد والمسافة الآمنة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، أمر ضرورى ومهم في سبيل حماية المواطنين من الإصابة وتخفيض عدد الإصابات إلى أقل معدل ممكن، لافتا إلى أنه يحب على الجهات المعنية أن تشدد على التزام المواطنين بارتداء الكمامات، حتى لو سيتم توقيع العقوبة المقررة من رئيس الوزراء على من يخالف الإجراءات الوقائية، قائلا: "الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ليست رفاهية بل أمر ضرورى على كل مواطن".

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وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية لـــ 82.5 % بعد تسجيل 83261 حالة تعافي من كورونا ، وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و 5627 حالة وفاة ، وخصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".