وزارة التربية الوطنية: هذه حقيقة تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى باكالوريا

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، تأجيل الامتحان الجهوي المقرر للسنة الثانية باكالوريا.

وعلى إثر تداول بلاغ مفبرك منسوب للوزارة، تم إدراج فقرة ضمنه بخصوص ” تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا”، نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العالي، في بيان حقيق، نفيا قاطعا أن تكون قد أصدرت هذا البلاغ أو أن تكون قد قررت تأجيل هذا الامتحان إلى وقت لاحق.

وذكرت الوزارة، أن الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا سينظم وفق البرمجة المعلن عنها سابقا وذلك أيام 1 و2 و3 أكتوبر المقبل.

ولا االت الوزارة، تشترط تحسن الوضعية الوبائية بالبلاد لإجراء الاختبار، داعية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتأكد من صحة الأخبار، من مصادرها الرسمية قبل تداولها.