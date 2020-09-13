بيلاروسيا: توقيف 400 محتج على نتيجة الانتخابات الرئاسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوقفت السلطات البيلاروسية، الأحد، أكثر من 400 شخص شاركوا في مظاهرات شهدتها البلاد، احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت المتحدثة باسم زارة الداخلية في بيلاروسيا، أولغا تشمودانوفا، في بيان، إن المظاهرات الاحتجاجية انتهت في عموم البلاد باستثناء العاصمة مينسك، حوالي الساعة السابعة مساء الأحد.

(أ ب)

وأشارت إلى توقيف أكثر من 400 شخص خلال المظاهرات غير المصرح بها التي جرت في مينسك، الأحد.

وذكرت أن حوالي 100 متظاهر حاولوا مهاجمة الشرطة في بعض الأماكن، ما دفع الأخيرة لإطلاق النار في الهواء دون استخدام قنابل صوتية، كما أعلنت توقيف 14 شخصًا خلال الاحتجاجات في مدينة فيتبسك.

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عناصر أمن لقمع الاحتجاجات (أ ب)

من جهة أخرى، أظهرت مشاهد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دخول نحو 100 متظاهر إلى حي دروزدي، حيث رددوا هتافات أمام منزل رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، ليديا يرموشينا.

وتدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء.

وتشهد بيلاروسيا احتجاجات على خلفية إعلان اللجنة المركزية للانتخابات، فوز ألكسندر لوكاشينكو بولاية جديدة، إثر حصوله على نحو 80 بالمئة من الأصوات بانتخابات جرت في 9 أغسطس/ آب الماضي.