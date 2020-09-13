شكرا لقرائتكم خبر عن 46 إصابة بفيروس كورونا في غانا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة الغانية اليوم، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيورس بلغ 45434 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 293 شخصًا.

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