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46 إصابة بفيروس كورونا في غانا

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سجلت غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الغانية اليوم، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيورس بلغ 45434 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 293 شخصًا.

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