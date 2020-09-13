شكرا لقرائتكم خبر عن "سالي" تتحول إلى "إعصار" في لويزيانا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
توقع مسؤول بهيئة الطقس الوطنية الأمريكية اليوم الأحد أن تتحول العاصفة المدارية سالي إلى إعصار من الفئة الثانية مصحوب برياح سرعتها 161 كيلومترا في الساعة عند وصوله إلى اليابسة في جنوب شرق ولاية لويزيانا يوم الثلاثاء.
وأضاف بنجامين شو إن العاصفة ستتحرك ببطء في جنوب شرق لويزيانا وربما تتسبب في هطول أمطار غزيرة في مدينة نيو أورليانز التي تقع تحت مستوى سطح البحر.
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