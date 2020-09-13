شكرا لقرائتكم خبر عن مصر : ندعم خطوات التحالف في اليمن ضد ممارسات الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل
أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، دعم مصر الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن.
كما أكدت مصر اصطفافها بجانب السعودية في مساعيها لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن، وإنفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية.
ودانت مصر قيام الميليشيات باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين.
وشددت الخارجية المصرية على الأهمية البالغة للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن.
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