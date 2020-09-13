خلاف بين جنود صوماليين يوقع 3 قتلى وجريحين

قتل 3 أشخاص وأصيب اثنان بجروح، الأحد، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين عناصر من قوات دراويش المحلية التابعة لولاية جنوب غربي الصومال بمديرية ونلوين بمحافظة شبيلي السفلى.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن الاشتباكات اندلعت في السوق الرئيسي للمديرية قرب مدخل الأمامي على خلفية نزاع دار بين الجنود تطور إلى تبادل إطلاق نار.

ووفق الشهود، فإن القتلى الثلاثة، بينهم جنديان من طرفي النزاع، بينما الجريحان من المدنيين أحدهما سيدة في حالة خطيرة.

ولاتزال التوترات قائمة بين القوات المحلية في المنطقة، حيث تم إغلاق سوق المديرية الرئيسي، موقع المواجهات بين القوتين، ولم تعلق السلطات سواء من الولاية أو المركز على الأحداث.

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وقبل أشهر قليلة شهدت مديرية ونلوين واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي حركت الشارع الصومالي بعد معارك طاحنة بين العشائر القاطنة في المنطقة.

وبالفعل تحركت السلطات الرسمية على المستويين الفيدرالي والإقليمي ونشرت ولاية جنوب غربي الصومال وحكومة مقديشو قوة أمنية مشتركة لتهدئة الوضع ووقف أعمال العنف بين السكان.

وفي وقت سابق، الأحد، أحبطت ولاية أرض الصومال هجوماً إرهابياً وشيكاً، بعد توقيف 13 شخصاً وضبط كمية متفجرات، في العاصمة (هرجيسا) ومدينتي (برعو وبورما).

وكشفت عمليات أمنية نفذتها قوة أمنية مشتركة في المدن الثلاث بأرض الصومال، خلال الـ48 ساعة الماضية، عن هذا المخطط.