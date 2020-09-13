اخبار العالم

الملك سلمان يتلقى رسالة من العاهل البحريني

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان يتلقى رسالة من العاهل البحريني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

الملك سلمان يتلقى رسالة من العاهل البحريني

متابعات_ الخليج 365

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء (واس).

Advertisements

 

وذكرت الوكالة أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تسلّم الرسالة خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

 

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ”واس“

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يتلقى رسالة من العاهل البحريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا