شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان يتلقى رسالة من العاهل البحريني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وذكرت الوكالة أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تسلّم الرسالة خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ”واس“