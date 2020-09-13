"فايزر": لقاح كورونا قد يتاح للأمريكيين قبل نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية، ألبرت بورلا، إنه من المحتمل أن توفر الولايات المتحدة لقاحا للأمريكيين ضد مرض (كوفيد–19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن الشركة مستعدة لهذا السيناريو.

وأضاف بورلا، في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، إنه "مرتاح تمامًا" تجاه سلامة اللقاح الذي تطوره الشركة بالشراكة مع "بيونتيك إس إي" مشيرًا إلى أن اللقاح قد يكون متاحا للأمريكيين قبل 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أنه يتم النظر إلى شركة فايزر، ومقرها نيويورك، وشركة "بيونتيك" الألمانية على أنهما في مقدمة صفوف السباق الهادف لتطوير لقاح، إلى جانب شركتي مودرنا إنك أسترازينيكا.

وقال بورلا إن فايزر وشريكتها لديهما فرصة أكثر من 60% للتعرف على فعالية اللقاح الخاضع للتجربة قبل نهاية أكتوبر.