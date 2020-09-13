السفير الأمريكي باليمن يؤكد دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي لإحلال السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (أ ش أ):

أعرب السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل، عن قلقه من استمرار عدوان الميليشيات الحوثية، مؤكدًا دعم بلاده لجهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفس لإحلال السلام في البلاد.

وأشاد السفير الأمريكي في اليمن - خلال لقائه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونقلتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد - بجهود اليمنيين المستمرة لتنفيذ اتفاقية الرياض.

وكانت السعودية قدمت آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ يونيو الماضي.