السفير الكورى بالقاهرة: مصر قادرة على تقريب وجهات النظر فى قضية الكوريتين

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - (أ ش أ):
أشاد السفير الكوري الجنوبي لدى مصر هونج جين ووك، بمستقبل العلاقات المصرية - الكورية الجنوبية، معولًا على هذه العلاقات في تقريب وجهات النظر بين الكوريتين الشمالية والجنوبية.
قال السفير الكوري بالقاهرة - خلال لقاء صحفي في أسوان مساء اليوم الأحد - "نحتفل هذا العام بمرور 25 عامًا على العلاقات المصرية - الكورية"، مشيرًا إلى أنه يزور أسوان حاليًا في محطته الثانية بعد بني سويف لدراسة فرص الاستثمار وإمكانية فتح مجالات جديدة.
وأشاد السفير كوريا الجنوبية، بالاقتصاد المصري الذي يعد من أفضل الاقتصادات الناشئة في العالم، وأنه رغم تأثر معظم الاقتصاديات بجائحة كورونا إلى أنه حقق تعافي، مؤكدًا أنه تأثر بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن والاقتصاد الوطني.
وأوضح السفير، أن الاستثمارات بين مصر وكوريا الجنوبية تصل حاليًا إلى نحو ملياري دولار، معربًا عن أمنيته في زيادة التعاون بين البلدين في ظل تطلع القيادة السياسية إلى ما هو يحقق طموحات الشعبيين الصديقين.
وعن السياحية بين البلدين، قال السفير الكوري الجنوبي، إن إجمالي أعداد السائحين الكوريين الذين يزوروا مصر سنويًا يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف سائح فيما يصل أعداد المصريين الذين يصلون إلى كوريا ما بين 5 إلى 10 آلاف مصري سنويًا.
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