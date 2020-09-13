"سجن المتهمين بتهريب الآثار لإسبانيا وتفاصيل سقوط إمبراطور الكيف بإمبابة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

اعتمد المستشار النائب العام، اليوم الأحد، إطلاق «إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة» بمكتب النائب العام خدمةَ «منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام» عبر الموقع الرسمي «للنيابة العامة» www.ppo.gov.eg، وذلك في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي بـ«النيابة العامة» وميكنة أعمالها، عوضًا عن الشكاوى التي كانت تتلقاها عبر موقع«google Form» منذ بدء العام القضائي الحالي، وتطويرًا لآلياتها.

حريق يلتهم أرشيف الحسابات في مقر إدارة شمال الجيزة التعليمية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حرقا اندلع في غرفة ملحقة بمبنى إدارة شمال الجيزة التعليمية في إمبابة.

"ملحقتش أعمل حاجة".. قصة 5 أيام "بحث" أوقعت "إمبراطور الكيف" في إمبابة

مطلع الشهر الماضي، وصل "عاطف" حي إمبابة هاربا من ملاحقة الأجهزة الأمنية بمحل إقامته بمنطقة باب الشعرية؛ بسبب نشاطه غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة ليبدو الأمر "بداية جديدة".

مصدر أمني ينفي تجمع أهالي الدويقة وقطع طريق الأوتوستراد

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن تجمع عدد من الأهالى بمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة وقطع طريق الأوتوستراد.

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النقض: تأييد سجن متهمين ٣ سنوات بتهمة تهريب الآثار لإسبانيا

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمين اثنين في قضية تهريب الآثار إلى إسبانيا، وتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات، والغرامة المقررة.

في وفاة الشاب "إسلام الأسترالي".. حبس 4 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، بحبس 4 أمناء شرطة، وإخلاء سبيل ضابط شرطة بكفالة ٥٠٠٠ جنيه على ذمة التحقيقات، في واقعة قتل الشاب إسلام أسترالي بالمنيب، (بحسب مصدر قضائي).

براءة 3 متهمين في قضية "داعش إسكندرية"

قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ببراءة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش إسكندرية".

رئيس استئناف القاهرة يجدد ندب المستشار محمد شيرين فهمي رئيسا لمأمورية طرة

أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، قرارا بتجديد ندب المستشار محمد شيرين فهمي؛ للإشراف على سير العمل بمأمورية استئناف القاهرة في طرة.

القبض على 15 متهما في مقتل شخص وإصابة طفل بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من ضبط 15 شخصًا؛ لاتهامهم في واقعة مصرع رجل وإصابة طفل بطلق ناري، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب أولوية ري أرضهم الزراعية بدائرة المركز.