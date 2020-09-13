​سفير كندا بالقاهرة يودّع البابا تواضروس عقب انتهاء مدة خدمته

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محمد اسماعيل - القاهرة - استقبل البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، السفير جيس دوتون، السفير الكندي المنتهية خدمته بالقاهرة.
وزار السفير دوتون المقر البابوي، لتوديع البابا قبل عودته إلى كندا، عقب انتهاء مدة خدمته في مصر.
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