هاشتاج وفاة أردوغان يتصّدر تويتر.. وهذه حقيقة موت الرئيس التركي

تصدر هاشتاج يحمل عنوان "وفاة أردوغان"، اليوم الأحد، المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" في السعودية.

وزعم بعض المغرّدين السعوديين، أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" توفي إثر إصابته بكورونا المستجد، فيما زعم آخرون أن سبب الوفاة هو نوبة قلبية

مفاجئة، وسط مزاعم أخرى بأنه أُغتِيلَ.

فيما شارك آخرون فيديو حمل عنوانه اغتيال أردوغان، إلا أن البحث وراء المعلومة أكد أن وفاة الرئيس التركي شائعة.

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وانقسمت الآراء على الهاشتاج؛ حيث تساءل

فريق عن صحّة الخبر، بينما تناول آخرون الخبر بسخرية شديدة.

يُذكر ان في يوليو 2019، تصدر أيضًا ترند يحمل وسم"#وفاة_أردوغان" على "تويتر" في الخليج العربي.

ويعود السبب في ظهور الهاشتاج لإعلان تركيا مؤخرًا وفاة الجنرال سيزغين أردوغان، في محافظة إدلب السورية، دون ذكر أسباب الوفاة.

وكذبت الرئاسة التركية، آنذاك، الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الرئيس التركي.