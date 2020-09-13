رئيس الصومال يُعزي رئيس وزراء السودان في ضحايا الفيضانات

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اتصالا هاتفيا من رئيس الصومال محمد عبد الله فرماجو، أعرب خلاله عن تعازيه لرئيس الوزراء والشعب السوداني، في ضحايا كارثة الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد. في ضحايا كارثة الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد. وأكد الرئيس الصومالي تضامن ووقوف بلاده بجانب حكومة وشعب السودان، حتى يجتاز هذه المحنة الصعبة التي يمر بها. السودان، حتى يجتاز هذه المحنة الصعبة التي يمر بها. ومن جانبه، عبّر رئيس الوزراء السوداني عن عميق تقديره وشكره لقيادة وشعب الصومال، خاصة المبادرة التي أعفى مجلس الوزراء الصومالي بموجبها المقيمين السودانيين بالصومال من الغرامات.

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