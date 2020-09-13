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المغرب يُسجل 2251 إصابة جديدة بكورونا

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سجل المغرب 2251 إصابة جديدة بفيروس ،خلال الـ24 الساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 86686، وفقًا لوكالة الأنباء "واس".

 

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 25 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد

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الوفيات 1578، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 67528، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 17580، من بينها 266 حالة خطيرة.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

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