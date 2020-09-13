وزير الخارجية اليمني والمبعوث الأممي يبحثان القضايا المتصلة بعملية السلام

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، عددًا من الملفات والقضايا المتصلة بعملية السلام والجهود الأممية بهذا الشأن.



وأعرب الحضرمي عن إدانته لاستمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي على محافظتي مأرب والجوف واستهدافها المناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي تستغل اتفاق الحديدة للزج بالأطفال إلى المحرقة في جبهات مأرب والجوف دون الاكتراث للخسائر البشرية الكبيرة من اليمنيين، موضحا بأن اتفاق الحديدة أصبح غير مجد وأن استغلال الحوثيين له بات أمرا مرفوضا ولن يستمر.

وأكد ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويدين التصعيد والانتهاكات الحوثية المستمرة، مشيرا إلى أن محافظة مأرب تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن جلهم من النازحين والمهجرين بسبب حروب الحوثي العبثية على اليمن واليمنيين، مؤكدا

أن الاعتداء على محافظة مأرب بهذه الطريقة أمر مدان اخلاقيًا وقانونيًا ويجب أن يتم إيقافه فورا.

وشدد وزير الخارجية اليمني على ضرورة الإسراع في معالجة قضية خزان النفط "صافر" وعدم السماح باستمرار تلاعب مليشيا الحوثي بهذا الملف البيئي والإنساني وتسيسه وتعريض منطقة السواحل اليمنية والبحر الأحمر والبحار المجاورة لخطر وكارثة بيئية لا يحمد عقباها، مؤكدًا على أهمية استمرار الضغط على مليشيا الحوثي من قبل مجلس الأمن للسماح للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان والقيام بمهامه من تقييم الأضرار وتفريغ حمولته والتخلص منه قبل فوات الاوان.

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وقال إن البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لاتزال عاجزة عن تحقيق ولايتها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2452 بسبب تقييد حركتها من قبل مليشيا

الحوثي وعدم توفر الظروف الملائمة للقيام بمهامها، مؤكدا أن الحكومة اليمنية لا يمكن أن تستمر في الالتزام بتعهداتها في اتفاق الحديدة إذا استمر الحوثيون في إفشال عمل البعثة الأممية والتهرب من التزاماتهم تجاه الاتفاق واستغلاله للتحشيد لحروبهم العبثية في مأرب والجوف، معربا عن إدانته قيام مليشيا الحوثي بإغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإغاثية والإنسانية.

وأشار الحضرمي لضرورة أن يلتزم المجلس الانتقالي الجنوبي بسحب القوات والوحدات العسكرية من عدن وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى وإنهاء التمرد العسكري هناك في أسرع وقت، مثمنًا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن وحرصهم على رأب الصدع والمساعدة في معالجة كل الاختلالات.

من جهته أكد المبعوث الأممي، التزام الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة من أجل إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق سلام شامل ومستدام، متطلعا إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ضمن مقترح الإعلان المشترك في أقرب وقت ممكن، مجددًا حرص الأمم المتحدة على التوصل إلى حل لقضية الخزان العائم "صافر" لتفادي حدوث كارثة في البحر الاحمر تؤثر على اليمن والمنطقة.