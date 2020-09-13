وزير الخارجية الإماراتي يصل واشنطن لتوقيع معاهدة السلام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2020 11:17 مساءً

وصل اليوم وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الى واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، يوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، يزور الولايات المتحدة نيابة عن رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدعوة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

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وحل وزير الخارجية الإماراتي بواشنطن على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين في الدولة من أجل المشاركة في توقيع معاهدة السلام التاريخية، يوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال على حسابه في موقع تويتر إن “مراسم التوقيع ستكون أساسا لمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات” التي أبرمت في أغسطس الماضي.

وكان اتفاق السلام المبرم بين دولة الإمارات وإسرائيل قد حظي بترحيب واسع، نظرا إلى مساهمته في إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط.