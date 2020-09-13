طيران التحالف يشن غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 48 دقيقة

شنت طائرات تابعة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية سلسلة غارات جديدة اليوم على ثكنات ومواقع عسكرية لمليشيا الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وجاءت هذه الغارات بعد أن أعلن الحوثيون الخميس مهاجمة “هدف مهم” في الرياض، إلا أن التحالف لم يؤكد هذا الخبر.

وقالت مصادر محلية، أن التحالف دمر أيضا أربع طائرات مسيرة للحوثيين في قاعدة الديلمي الجوية بشمال صنعاء.

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ولم يصدر تأكيد رسمي بعد من التحالف الذي شن هجمات جوية على موقعين في صنعاء قبل يوم.

وجاءت هذه الغارات بعد إعلان الحوثيين مهاجمة “هدف مهم” في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

ولم يؤكد التحالف شن هجوم على الرياض، ولكنه قال إنه اعترض ودمر صواريخ باليستية وطائرات ملغومة أطلقت صوب السعودية يوم الخميس.

وأصبح القصف في مدينة صنعاء نادرا منذ سبتمبر/ أيلول 2019 عندما بدأت السعودية محادثات غير مباشرة مع حركة الحوثي المتحالفة مع إيران .وأدى الصراع الدائر منذ عام 2015 إلى سقوط 100 ألف قتيل وإلى ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم المدن عام 2014 بعد انقلاب قاموا به على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.