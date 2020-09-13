كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب يوقع على قرار خفض أسعار الأدوية بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بتوقيع أمر تنفيذي بخفص أسعار الأدوية بالولايات المتحدة الأمريكية، وربطها بأسعار الدول الأخري.

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وكتب ترامب بحسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "سيضمن الأمر التتنفيذي أن تحصل بلادنا على نفس السعر المنخفض الذي تقدمه شركة Big Pharma إلى البلدان الأخرى، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف "لقد ولت أيام الحرية العالمية على حساب أمريكا والآن مزيد من خفض الأسعار".