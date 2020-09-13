كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونان: تركيا بدأت في أدراك أن سياسة الاستفزازات لن تقودها لأي شئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أدونيس جيورجياديس، وزير التنمية اليوناني، اليوم الأحد، أنه يأمل أن يسود الهدوء في تركيا وذلك بعد سحبها سفينتها الاستكشافية "أروك ريس" من المياه المتنازع عليها بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة.

وقال جيورجياديس لقناة "سكاي.تي.في" اليونانية: "لقد بدأوا يدركوا أن سياسة الاستفزازات لن تقودهم لأي مكان"، مشيرًا إلى أن أنقرة بدأت في التفكير مرة أخرى وانسحبت ببطئ من تحدياتها في المنطقة.

وأضاف: "أعتقد أن ذلك لأنه من غير العقلاني لأردوغان أن يقف أمام العالم المتحضر بأسره".

ووصف الوزير اليوناني الدعم السياسي والدبلوماسي الذي تلقته بلاده بأنه غير مسبوق، لافتًا إلى الدعم العسكري أيضًا في إشارة إلى عدد من الاتفاقيات الخاصة بتوريد أسلحة فرنسية إلى اليونان، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوناني أمس.

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وكانت اليونان قد رحبت في وقت سابق من اليوم، بسحب تركيا لسفينتها الاستكشافية "أوروك ريس"، التي كانت تقوم بالتنقيب عن الغاز والنفط في المياه التي تعتبرها أثينا ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، إن عودة السفينة إلى ميناء أنطاليا تعتبر خطوة إيجابية باتجاه عدم التصعيد، وفقًا لموقع "جريك ريبورتر" اليوناني.

وأشار بيتساس إلى أن الحكومة اليونانية تتوقع استمرار خفض التصعيد، موضحًا أنه في حال استمر ذلك، فإن اليونان مستعدة لإعادة الاتصالات والحوار مع تركيا.

وأضاف: "مستعدون لاستئناف الاتصالات الخاصة بأعما الاستكشاف مع تركيا والتي انقطعت في مارس عام 2016".