محتجون يغلقون مدخل مطار بن غوريون لمنع سفر نتنياهو إلى واشنطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلق متظاهرون إسرائيليون، مساء اليوم السبت، شارع رقم 40 والطريق المؤدية إلى المدخل الشرقي لمطار بن غوريون في اللد، للاحتجاج على فساد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسوء إدارته لأزمة فيروس كورونا.

وأشارت التقارير إلى أن العشرات أغلقوا الشارع لمنع نتنياهو من الوصول إلى المطار، علما بأن الأخير يغادر مساء اليوم إلى واشنطن، استعدادا للتوقيع على اتفاقي التطبيع مع الإمارات والبحريين، في مراسم احتفالية يستضيفها البيت الأبيض يوم الثلاثاء 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وتعمل قوات تابعة للشرطة على تنظيم حركة المرور، في ظل الاختناقات المرورية التي نتجت عن إغلاق الشارع. وذكر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أن الشرطة عملت على تفريق المتظاهرين الذين نجحوا بإغلاق الطريق مجددا.

وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، حاملين الأعلام واللافتات عند أكثر من 300 جسر وتقاطع في مختلف المناطق، للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته، يوم السبت، وذلك للأسبوع الـ12 على التوالي.

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وأشارت التقارير إلى "أن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي تظاهروا أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس"، في تصاعد متواصل لحجم الاحتجاجات. وطالب المتظاهرون بعدم تنفيذ الإغلاق الشامل الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية الليلة، ويبدأ اعتبارا من الساعة الثانية ظهر الجمعة المقبل.

وعلى صلة، ذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، إلى أن نتنياهو السياسي الإسرائيلية الوحيد الذي يشارك في مراسم التوقيع، في حين تضم البعثة رئيس الموساد، يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات.

وأشارت المراسلة السياسية للقناة، غيلي كوهين، إلى أن مظاهرة ينظمها إسرائيليون يقيمون في الولايات المتحدة، في مطار واشنطن، لاستقبال نتنياهو ومطالبته بالاستقالة.