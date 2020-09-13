أم الفحم: 60 إصابة جديدة بكورونا الأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت أم الفحم، الأحد، 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع عدد الإصابات النشِطة في المدينة إلى 740 إصابة.

وأفادت البلدية في بيان مقتضب، نشرته مساء الأحد، بتسجيل "60 إصابة جديدة بكورونا"، لافتة إلى أن "740 إصابة (بالفيروس) فعالة ونشطة الآن" في المدينة.

وجاء إعلان البلدية، بالتزامن مع مصادقة الحكومة الإسرائيلية على فرض إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع بدءًا من الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة المقبل، وذلك في اجتماع عقد الأحد، لإقرار خطة الإغلاق الحكومية خلال الأعياد اليهودية.

وأوضحت البلدية أن "العدد الكلي للإصابات في المدينة منذ البداية (بداية الجائحة في البلاد، قد وصل إلى) 1614 إصابة".

وأشارت البلدية في بيانها إلى أن "5 حالات وفاة بسبب كورونا"، سُجلت في المدينة حتى الأحد.

وتخضع مدينة أم الفحم للإغلاق الليلي لوقوعها ضمن قائمة "البلدات الحمراء الساطعة" إثر تفشّي الفيروس فيها.

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وتشمل القيود الجديدة منع ابتعاد المواطنين عن بيوتهم لمسافة تزيد عن 500 متر، وإغلاق المصالح التجارية باستثناء الحيوية، أي التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات، كما ينتقل جهاز التعليم، بموجب القيود الجديدة، إلى التدريس عن بعد، باستثناء التعليم الخاص. كذلك يحظر تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق و20 شخصا في مكان مفتوح.

وبلغ مجمل عدد الإصابات بالفيروس لغاية الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الأحد، في البلدات العربية، دون شمل المدن المختلطة، 24051 إصابة على الأقل، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في نهاية الأسبوع، منذ يوم الخميس، بـ2223 إصابة جديدة.

كما ارتفع عدد الإصابات الجديدة خلال الأيام السبعة الماضية بأكثر من 4066 إصابة، وبهذا ارتفع عدد الإصابات النشطة في المجتمع العربي إلى 8055 على الأقل.

وفي المقابل، بلغ مجمل الإصابات في إسرائيل 153217 إصابة لترتفع نسبة الإصابات في المجتمع العربي من مجمل الإصابات في المجتمع الإسرائيلي إلى 15.7%، أما بخصوص الإصابات النشطة فقد بلغ عددها في إسرائيل 37490 وبهذا بلغت نسبة الإصابات النشطة في مجتمعنا العربي من مجمل الإصابات النشطة نحو 22%.

وشهدت عدة بلدات عربية تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ منها أم الفحم بـ244 إصابة، الناصرة بـ96، باقة الغربية بـ90، شفاعمرو بـ86، كفر قاسم بـ80، الطيبة بـ79، الطيرة بـ69، كفر قرع بـ67، طمرة بـ66، جديدة المكر بـ61، أبو سنان وقلنسوة بـ54 لكل منهما، عرابة بـ52 ودير الأسد بـ50 إصابة جديدة.

أما بخصوص الإصابات النشطة، فتتواجد أم الفحم في مقدمة البلدات العربية بـ703 إصابات، تليها كل من الطيرة بـ427، الناصرة بـ379، كفر قاسم بـ302، الطيبة بـ285، سخنين بـ237، شفاعمرو بـ233، باقة الغربية بـ230، رهط بـ226، قلنسوة بـ218، عرعرة بـ216 وكفر قرع بـ202.