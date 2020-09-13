داؤود أوغلوا يدعو اردوغان إلى مناظرة على الهواء مباشرة أمام الأتراك

الأحد 13 سبتمبر 2020

دعا أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل"بتركيا رئيس الوزراء الأسبق، صديقه السابق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى عقد مناظرة على الهواء مباشرة أمام الأتراك.



وقال داود أوغلو، خلال خطابه بمؤتمر حزبه، الأحد، بمدينة مانيسا، غربي تركيا،إنه: "نريد أن نتحدث معهم حول ما يريدون في ظل الظروف التي يريدونها وعلى المحطة التلفزيونية التي يريدونها، إذا كانوا يريدون النقاش معنا، فنحن مستعدون".

وفي رسالة مباشرة لأردوغان قال المعارض التركي والرئيس السابق للحزب الحاكم العدالة والتنمية:" "سيدي الرئيس، كرئيس لحزب العدالة والتنمية، نحن مستعدون للمناظرة".

وأضاف "إنهم يفرضون علينا حظرًا إعلاميًا.. يعرفون أننا إذا تحدثنا لـ3 أيام، فلن يتنفسوا لـ3 أشهر.. دعوتنا للرئيس.. دعونا نتحدث عن الموضوع على التلفاز، نجيب على كل اتهام يوجهه ونوضح البديل لسياساته الخاطئة".

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وحمّل داود أوغلو، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، الحكومة التركية، مسؤولية تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية الناجمة عن سياسات اقتصادية خاطئة يتبناها نظام أردوغان.

وعلى سبيل التهكم والسخرية قال رئيس حزب المستقبل:"لقد تسببوا في خفض التصنيف الائتماني للبلاد دون المستوى الذي كان عليه قبل 25 عامًا، أبعد هذا سيواصلون دون أي خجل زعمهم بأنهم يطبقوت سياسة محلية ووطنية ؟!".

وتابع قائلا إن "ما يقرب من ثلث شبابنا ليسوا في التعليم ولا في العمل، ومن ثم فإنهم باتوا بلا أمل ويفكرون في الهجرة لبلدان أخرى يحلمون فيها بالأفضل".

واستطرد قائلا:"ها هي تداعيات اقتصادنا الذي ينمو على حد تعبير أردوغان، ويزداد قوة على حد تعبير صهره وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق.. لقد تردي في كل شيء".

وشدد على أن "الشعب التركي سيحاسب المسؤولين عن كل هذا التردي في الانتخابات القادمة"، متعهدًا ببذل كل ما بوسعهم من أجل ترسيخ أركان الديمقراطية حال وصولهم للحكم