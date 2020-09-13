شكرا لقرائتكم خبر عن 200 قتيل حصيلة ضحايا الفيضانات في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أودت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتهاطلة على عدد من الدول الإفريقية مؤخرا بحياة أكثر من 200 شخص وألحقت أضرارا بأكثر من مليون آخرين وفق تصريحات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا.

ويتوقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تزداد احتياجات هذه البلدان المتضررة للمساعدة وتتجاوز مستويات العام الماضي التي كانت قيمتها بحدود 29 مليون دولار لإغاثة 1.1 مليون شخص.

وحسب رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا جولي بيلانغر فإن 760 ألف شخص تأثرت حياتهم بأضرار الفيضانات والأمطار في 11 دولة في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها فيما لقي 110 آخرون حتفهم بينما لم تنته الأمطار بعد مما يرشح الحصيلة للارتفاع وكذلك حجم المساعدات الإنسانية الضرورية للإغاثة.