توني بلير: محمد بن زايد يمتلك موهبة سياسية وقيادة استثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال إنه "يمتلك موهبة سياسية وقيادة استثنائية".



وأضاف بلير في تصريحات لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤمن كبير بالعلوم والتكنولوجيا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق أن دولة الإمارات هي الأكثر استعداداً وجرأة لاتخاذ خطوة التقارب وإبرام معاهدة شاملة، مشيرا إلى معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية.

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وقال بلير إن إبرام معاهدات سلام بين العرب وإسرائيل هو مفتاح حل القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن التعاون بين العالم العربي وإسرائيل، سيؤدي في نهاية الأمر إلى تقارب إسرائيلي فلسطيني، ينتهي بمعاهدة سلام دائمة في المنطقة.

ويترقب العالم بعد غد الثلاثاء، حيث يرأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وفدا رسميا يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمشاركة في مراسم توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل.

وتأتي تصريحات بلير لـ"إسرائيل هيوم" متسقة مع مواقفه السابقة الداعية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، حيث عمل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مبعوثا للجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، وقام برحلات مكوكية بين الأطراف ذات الصلة لتقريب وجهات النظر والعودة لمائدة المفاوضات.

وفي حديث سابق لنفس الصحيفة أكد بلير أن "الإعلان التاريخي عن إقامة علاقات ثنائية اعتيادية بين الإمارات وإسرائيل، هو حدث فريد وإنجاز فعلي، لأنه ربط وقف إسرائيل خططها ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية بالعلاقات الاعتيادية مع الإمارات."