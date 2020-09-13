"الإعلاميين": الإعلام له دور مؤثر فى ترسيخ الهوية المصرية وبناء إنسان إيجابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الإعلام له دور مؤثر وخطير في ترسيخ الهوية المصرية وبناء إنسان إيجابي نافع يدرك التحديات والمخاطر التى تتعرض له بلده فى أوقات الشدة وهذا دور أساسي وأصيل لوسائل الإعلام الوطنية.

وأضاف عدلي في تصريحات لـ" الخليج 365"، أنه في يوم من الأيام كانت الإذاعة والتليفزيون المصري برامج كلها تنوير وتثقيف لكل المراحل بدءاً من الأطفال حتى كبار السن وبرامج العلم والايمان وعالم الحيوان وجولة الكاميرا وكان هدف كل هذه البرامج وغيرها الثقفيف والتنوير وبناء إنسان مثقف ولديه وعي ومعرفة لذا ارتبط الجمهور العربي بمثل هذه البرامج التى كانت تخاطب العقل والوجدان وليس الغرائز وغيرها.

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وأعتبر عدلي التحدي الحقيقي للإعلام المصري الفترة المقبلة في نوعية البرامج التى تعرض على وسائل الإعلام والتى يجب أن تواجه الأفكار المتطرفة وتحفظ الهوية الوطنية وترسخ الإنتماء وتوضح الحقائق فالتحدي الحقيقي هو رفع الوعي ومواجهة الشائعات والتصدي فكريا للمخططات الخارجية التى تستهدف الشباب وصغار السن وهذا لن يواجه إلا بإعلام تنويري قوي يعمل على إظهار النماذج الناجحة اصحاب الخبرات والمكافحين من أبناء هذا الشعب العظيم كي يكونوا قدوة ومثل للأجيال القادمة.