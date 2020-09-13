شكرا لقرائتكم خبر عن السيد الشريف تعليقاً على دعوات التخريب: واهم من يعتقد أننا سنعود للوراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف ووكيل أول مجلس النواب، على الدعوات التخريبية التى يطلقها اعداء الوطن، عبر القنوات المعادية، قائلاً:"الشعب المصرى يعى حقيقة هذه الدعوات..وأى دعوات للتخريب لا مجال لها لأن الفلاح المصرى مثل دكتور الجامعى لديه من النباهه تجعله قادر على الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ورفض أى شئ يعطل مسيرة التنمية.. واهم من يعتد أن مصر ستعود للوراء".

وأضاف "الشريف"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أنه ليس متخوفاً مطلقاً من هذه الشائعات والتى يطلقها الجالسين فى الخارج، من أجل تخريب الوطن، كون المواطن المصرى يستطيع الفرز وتقييم الأمور وذلك ما جعله يقف بقوة ويدعم القيادة السياسية واستكمل مسيرة التنمية، وتابع:"وأنا أوجه نداء للجميع وأنا أبن هذا الوطن ومستعد أن أضحى بروحى فى سبيله فعلاً وليس قولاً أحنا هنبيى بلدنا وهنقف مع قيادتنا مهما حصل ولن يستطيع أحد إيقاف مسيرة الوطن".

ووجه "الشريف"، الشكر للقوات المسلحة والشرطة المصرية، على التضحيات التى قدموها خلال الفترة الماضية من أجل حماية الوطن والمواطنين، مشدداً على أن أبناء الوطن المخلصين يبذلون كل ما فى وسعهم من أجل بناء الدولة المصرية، وتابع:"الاشخاص زائلون ومصر القوية باقية".

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وفى سياق آخر قال "الشريف"، إن التعديات على الأراضى الزراعية ومظاهر العشوائيات، أتت على المساحات المنزرعة ما أسر بالسلب على فى مختلف مناحى الحياة، موضحاً أن تصدى الدولة لذلك أمر جيد ويحافظ على مستقبل البلاد،وعلاج أخطاء الماضى، وتابع:"من الآخر لن يكون هناك سماح بالتعدى على الرقعة الزراعية مرة أخرى".

وأشار "الشريف"، إلى أن مجلس النواب القادم أكثر حظاً من السابق نظراً لوجود البنية التشريعية والغرفة الثانية للتشريع، وذلك سوف يثرى الحياة النيابية فى مصر، ويصب فى الصالح العام للدولة والمواطن المصرى.

ووجه "الشريف"، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ،فى ختام حواره، قال خلالها:"هذا الرجل ربنا كرمنا بيه فى مرحلة صعبة من تاريخ البلاد و جزائه عند الله، وتابع:" بقيادة حكيمة وعنده من الجراءة والإخلاص لحب الوطن جعله يتبع الحلول الجذرية لمشاكل الوطن..هو مش بتاع مسكنات".