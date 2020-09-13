السيد الشريف: مجلس النواب ظلم كثيرا لأنه فضل المصلحة العامة على الشعبية الزائفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السيد الشريف: لا نلتفت لمهاترات الأعداء ومصر لن تعود للوراء مرة أخرى

قال السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، إن أصعب مجلس فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، هو المجلس الماضى برئاسة الدكتور على عبد العال، كونه جاء فى توقيت إعادة بناء الدولة خاصة وأننا كنا فى وضع غاية فى الصعوبة، وتابع: "كنا فيما يشبه دولة أو دولة منعدمة.. ومجلس النواب ظلم كثيراً لأنه فضل المصلحة العامة على الشعبية الزائفة".

وأضاف "الشريف"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن إدارة الجلسات الأولى كانت فى غاية الصعوبة نظراً للعقبات التشريعية التى كانت تواجهنا فى بداية الانعقاد، حيث تطلب مناقشة وإقرار 342 مشروع قانون خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً، الأمر الذى تطلب تضافر كافة جهود النواب، وهو ما حدث بالفعل، وتابع: "وعدينا بالمجلس إلى بر الأمان".

ولفت وكيل أول مجلس النواب، إلى أن الإرادة السياسية القوية لدى القيادة السياسية وكافة المسؤولين، والإخلاص لحب الوطن هو الذى حقق الإنجاز الخارق للعادة، وتابع: "أبناء الوطن استطاعوا أن يحملوا الأمانة إلى بر الأمان رغم التحديات والصعاب التى كانت تواجه الدولة المصرية".

وأشار "الشريف"، إلى أن أعضاء مجلس النواب، كانوا على قدر المسئولية، وكل نائب كان يعتقد فى نفسه أنه مشروع سياسى مستقل، وهو ما أنجح التجربة، وتابع: "البرلمان ناقش887 مشروع قانون بها 10 آلاف و520 مادة، وهذا يؤكد مدى صعوبة المرحلة والتحول الكبير جداً الذى حدث بالدولة.. البرلمان كان الظهير المساند للدولة فى التشريع والرقابة".

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وأكد "الشريف"، أنه منذ 30 عاما وهو يمارس الحياة النيابية، وتوقف كثيراً أمام مراحل عدة فى تاريخ الحياة النيابية، وتابع: "أستطيع أن أقول أن البرلمان فضل المصلحة العامة على الشعبية الزائفة.. ظلم هذا المجلس بحق".

وأكد نقيب السادة الأشراف ووكيل أول مجلس النواب، أن سبب هجوم أعداء الوطن على الدولة المصرية، بسبب النجاح الذى تحقق فى البلاد على مدى السنوات الماضية، وتابع: "لا نلتفت إلى مثل هذه المهاترات.. الرجل القوى الذى يمتلك الثقة فى الله وأدائه لصالح الوطن والشعب لا يلتفت مها بلغت هذه الأقوايل".

وأضاف أن مصر الدولة الوحيدة المستقرة فى المنطقة وسيكون لها مستقبل كبير وواعد بفضل الجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية، وتابع: "كل ما تحدفنا بالطوب كل ما زدنا إخلاصاً للوطن.. لن نسمح أن نعود إلى الوراء مرة أخرى".

ولفت "الشريف"، إلى أن مصر تمكنت من الصمود خلال ذروة جائحة كورونا، بل وقامت بتقديم بعض المساعدات للدول الخارجية وذلك يكشف مدى القوة والصلابة التى اكتسبتها مصر خلال السنوات الماضية بعد مرحلة حرجة من تاريخ البلاد، وتابع: "مجلس النواب والحكومة كانا فى حالة تناغم وليس تصادم وهو ما سهل مهمة البرلمان خلال المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد".