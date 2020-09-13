الجيش الملكي يفتقد خدمات قائده علي بامعمر في مباراة اتحاد طنجة

سيفتقد نادي الجيش الملكي خدمات قائده، علي بامعمر، بسبب الإيقاف، في المواجهة، التي ستجمعه، الأربعاء المقبل، مع اتحاد طنجة، والمؤجلة عن الجولة 23 من البطولة الاجترافية، وكان بامعمر قد جمع 4 إنذارات للمرة الثانية، وتم إيقافه مباراتين.

ويلعب بامعمر في مركز الوسط، وله دور كبير في الفريق، باعتباره قائد المجموعة.

وفي المقابل، يستعيد الجيش المدافع ألببرتو بورجيس، وسيكون جاهزًا لمباراة اتحاد طنجة، بعد استنفاد فترة الإيقاف لمباراتين.

ويبحث الجيش عن فوزه الأول منذ استئناف الدوري، حيث حقق 4 تعادلات متتالية أمام الدفاع الجديدي، ومولودية وجدة، وأولمبيك خريبكة، والوداد بنفس النتيجة (1-1)، ويحتل المركز السادس بـ35 نقطة، بينما يطمح اتحاد طنجة إلى تحقيق الانتصار، ومواصلة تألقه الأخير بتحقيقه اتنتصارين على التوالي على حساب كل من الرجاء البيضاوي، وإولمبيك خريبكة.