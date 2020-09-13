سيفتقد نادي الجيش الملكي خدمات قائده، علي بامعمر، بسبب الإيقاف، في المواجهة، التي ستجمعه، الأربعاء المقبل، مع اتحاد طنجة، والمؤجلة عن الجولة 23 من البطولة الاجترافية، وكان بامعمر قد جمع 4 إنذارات للمرة الثانية، وتم إيقافه مباراتين.
ويلعب بامعمر في مركز الوسط، وله دور كبير في الفريق، باعتباره قائد المجموعة.
وفي المقابل، يستعيد الجيش المدافع ألببرتو بورجيس، وسيكون جاهزًا لمباراة اتحاد طنجة، بعد استنفاد فترة الإيقاف لمباراتين.
ويبحث الجيش عن فوزه الأول منذ استئناف الدوري، حيث حقق 4 تعادلات متتالية أمام الدفاع الجديدي، ومولودية وجدة، وأولمبيك خريبكة، والوداد بنفس النتيجة (1-1)، ويحتل المركز السادس بـ35 نقطة، بينما يطمح اتحاد طنجة إلى تحقيق الانتصار، ومواصلة تألقه الأخير بتحقيقه اتنتصارين على التوالي على حساب كل من الرجاء البيضاوي، وإولمبيك خريبكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الملكي يفتقد خدمات قائده علي بامعمر في مباراة اتحاد طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.