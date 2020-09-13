17580 مغربيا يعالج من كورونا 266 منهم حالتهم حرجة -التوزيع الجغرافي

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2251 الجديدة، حيث لازالت جهة الدار البيضاء تحتل الصدارة في عدد الإصابات اليومية.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 863 حالة، من بينها 702 حالة بالدار البيضاء المدينة.

وبجهة سوس ماسة سجلت 242 حالة، من بينها 120 حالة منها بأكادير.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة، سجلت 229 حالة، من بينها 36 حالة بالقنيطرة.

وبجهة درعة تافيلات سجلت 198 حالة جديدة، منها 96 بالراشيدية.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 179 حالة جديدة، من بينها 113 حالة بمراكش.

وسجلت جهة الشمال 144 حالة 45 منها بمدينة الحسيمة.

وبجهة خنيفرة بني ملال سجلت 138 جديدة، منها 44 حالة ببني ملال.

وبجهة فاس مكناس سجلت 97 حالة جديدة، منها 31 حالة بفاس.

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وجهة الداخلة واد الذهب 96 إصابة كلها بإقليم واد الذهب.

و33 حالة بجهة الشرق 20 منها بوجدة أنجاد.

و21 حالة بجهة العيون 15 منها بمدينة العيون.

و11 حالة بجهة كلميم واد نون 6 منها بسيدي إفني.

وفي ما يلي تفاصيل التوزيع الجغرافي، حسب النشرة اليومية لوزارة الصحة: