أرباب الحمامات يهددون بالاحتجاج: الإغلاق بسبب كورونا لم يعد يطبق إلا علينا دون غيرنا من القطاعات

بعد التداعيات السلبية قرار الإغلاق عليهم، بسبب كوفيد-19، هدد أرباب الحمامات التقليدية، في الدارالبيضاء المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية للحمامات التقليدية، بخوض وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء المقبل، أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاء.
وقالت الجمعية الوطنية للحمامات التقليدية، عبر مراسلة لها، والموجهة إلى أرباب الحمامات التقليدية، إنه “تبين، أخيرا، أن قرارات الإغلاق بسبب كورونا لم تعد تطبق، إلا على الحمامات دون غيرهم، من القطاعات، مما يعتبر حيفا كبيرا في حق هذا القطاع”.
وأشارت الجمعية الوطنية لأرباب الحمامات التقليدية إلى أن الاحتجاج المذكور يأتي” بعد استنفاذ كل المحاولات، التي قامت بها الجمعية المذكورة، لمحاورة السلطات الحكومية، المعنية من أجل وضعها في الصورة، وإخبارها بمشاكل القطاع، والأضرار، التي لحقت بالعاملين له، وبذويهم”.
وأوضح المصدر نفسه أن “السلطات الحكومة تجاهلت مراسلة الجمعية الوطنية لأرباب الحمامات التقليدية، وفضلت الصمت غير الواضح”، بحسب تعبير الجمعية المذكورة.
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