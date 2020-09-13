المشاورات الليبية في القاهرة تؤكد على 6 نقاط رئيسية

الأحد 13 سبتمبر 2020

اختتم وفد غربي ليبيا، اليوم الأحد، مشاوراته مع السلطات المصرية بالقاهرة بالتأكيد على 6 نقاط أساسية لحل الأزمة المندلعة في البلاد منذ سنوات.



وشدد المشاركون في المشاورات على ضرورة "البدء في المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية لحل الأزمة"، مؤكدين كذلك أهمية نبذ الكراهية وإصلاح الخطاب الإعلامي للتأسيس للمصالحة الوطنية.

كما أكدت مخرجات لقاء القاهرة التشاروي على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية للبدء بالتوازي في المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية لحل الأزمة.

جاء ذلك في البيان الختامي للقاء وفد غربي ليبيا الذي يزور القاهرة لبحث الأزمة الليبية مع السلطات المصرية.

كما تضمن بيان وفد غرب ليبيا التوصية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا في موعد أقصاه أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وتحديد موعد للاتفاق على الأساس الدستوري للعملية الانتخابية.

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كما اتفق المشاركون على ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة وعدالة توزيع الموارد ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية وتضمن رفع المعاناة عن الشعب الليبي.

كما أوصى البيان بضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة بما يضمن عودة الليبيين لوطنهم ومنازلهم ومعالجة الخلافات بينهم.

وكانت القاهرة استقبلت صباح الأربعاء الماضي وفدا ليبيا يضم عددا من أعضاء البرلمان المنشقين والذين يجتمعون في طرابلس، ومنهم محمد الرعيض وأبوبكر سعيد وأيمن سيف النصر وعبدالله الباقي.

كما ضم الوفد أعضاء من مجلس الدولة الاستشاري وهم سعد بن شرادة وبلقاسم قزيط وعبدالله جوان، ومن المستقلين حسن شابا وتهامي الجطلاوي من القيادات العسكرية بمدينة مصراتة

وجددت مصر، في وقت سابق اليوم الأحد، موقفها الثابت تجاه الأزمة الليبية وضرورة التوصل إلى حل سلمي، مؤكدة أن تدخلها هناك لـ"تثبيت الوضع العسكري"، مطالبة تركيا بالتوقف عن تصرفاتها التوسعية