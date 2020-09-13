كليفلاند كلينك أبوظبي يوعي بأهمية اتباع أسلوب حياة صحي

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الأحد 13 سبتمبر 2020
نظم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي حملة توعوية بعنوان «ما الذي يجعل قلبك ينبض؟» لتشجيع الجمهور على اتخاذ خطوات بسيطة، للحفاظ على صحة القلب وتوفير المعلومات حول أمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل الخطورة المرتبطة بها وخيارات العلاجات المتوفرة لها، ونصائح حول أسلوب الحياة الصحي.
وأكد الأطباء خلال الحملة- التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للقلب- أهمية الالتزام بالنظام الغذائي المتوازن وممارسة الرياضة والنوم الجيد في سن مبكرة من أجل التمتع بصحة قلب جيدة.
وأكد الدكتور فيصل حسن الاستشاري في معهد القلب والأوعية الدموية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» ضرورة الاهتمام بصحة القلب واتخاذ الإجراءات الوقائية مثل الالتزام بالنظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة في مراحل مبكرة إضافة إلى النوم الجيد.
وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي لحالات الوفيات حول العالم، ويمكن السيطرة على كثير من العوامل المسببة لها في مراحل مبكرة من العمر لتخفيف خطر الإصابة بها في مراحل لاحقة.
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