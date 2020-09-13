شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترحب بعزم صربيا تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بإعلان صربيا نيّة تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان اليوم أن إعلان صربيا بأنها ستصنف حزب الله كمنظمة إرهابية في مجملها خطوة مهمة أخرى تحدّ من قدرة هذه المجموعة الإرهابية المدعومة من إيران على العمل في أوروبا.

وأشار بومبيو إلى أن الإعلان عن هذا الإجراء المهم جاء كجزء من الالتزامات التاريخية التي حصل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مجموعة واسعة من قضايا التطبيع الاقتصادي بين صربيا وكوسوفو، إلى جانب الخطوات التي يتخذها كلا البلدين للمساعدة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

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وقال بومبيو: ليس هناك شك في أن قِطع (الدومينو) تتساقط على عمليات حزب الله في أوروبا، حيث استمر في التخطيط لهجمات إرهابية، وشراء التكنولوجيا العسكرية، وجمع التمويل الذي تشتد الحاجة إليه.

وأبان أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها ألمانيا وليتوانيا ضد حزب الله تتبع تلك التي اتخذتها العام الماضي المملكة المتحدة وكوسوفو.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى تحديد حزب الله أو حظره بالكامل، والاعتراف بحقيقة أنه منظمة إرهابية جذر وفرع دون تمييز بين ما يسمى بالجناح "العسكري" و "السياسي"، حاثّاً جميع الدول على اتخاذ أي إجراء ممكن لمنع نشطاء حزب الله ومجنّديهم ومموليه من العمل على أراضيهم.