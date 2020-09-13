

عدد الاصابات 314 موزعة كالآتي: وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 314 موزعة كالآتي: أبو غريب —————— 4

ابو دشير —————— 1

الاسكان —————— 14

الاعلام —————— 7

البياع —————— 15

التاجي —————— 4

الحارثية —————— 3

الحرية —————— 12

الــدورة -———-—— 13

الدولعي —————— 5

الرحمانية —————— 3

السيدية —————— 15

الشالجية —————— 4

الشرطة الخامسة ——— 1

الشعلة —————— 9

الصالحية —————— 1

الطارمية —————— 7

الطوبجي —————— 2

العامرية —————— 17

العطـيـفيـة -————— 10

الغزاليـة -————— 3

القادسيـة —————- 26

الكاظميـة ————— 2

المحمودية ————— 30

المشاهدة ————— 1

المنصور —————- 16

الوشاش —————— 5

اليوسفية ————— 1

اليـرموك ——-——— 26

جــكوك —————- 3

حي الجامعة ————- 14

حي الجهاد -———— 13

حي الخضراء -———— 3

حي العامل -————- 11

حي العدل ——-——- 6

شارع حيفا ————— 1

كرادة مريم ——--—— 1

ناحية الرشيد ———— 3

جانب الرصافة -——— 1

محافظة كربلاء ——— 1

محافظة البصرة ——— 1 الحرية —————— 12الــدورة -———-—— 13الدولعي —————— 5الرحمانية —————— 3السيدية —————— 15الشالجية —————— 4الشرطة الخامسة ——— 1الشعلة —————— 9الصالحية —————— 1الطارمية —————— 7الطوبجي —————— 2العامرية —————— 17العطـيـفيـة -————— 10الغزاليـة -————— 3القادسيـة —————- 26الكاظميـة ————— 2المحمودية ————— 30المشاهدة ————— 1المنصور —————- 16الوشاش —————— 5اليوسفية ————— 1اليـرموك ——-——— 26جــكوك —————- 3حي الجامعة ————- 14حي الجهاد -———— 13حي الخضراء -———— 3حي العامل -————- 11حي العدل ——-——- 6شارع حيفا ————— 1كرادة مريم ——--—— 1ناحية الرشيد ———— 3جانب الرصافة -——— 1محافظة كربلاء ——— 1محافظة البصرة ——— 1 الشفاء:

440

الوفيات:

4

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