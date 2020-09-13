اللجنة الدائمة للامتحانات العامة تتخذ قرارات عدة

اتخذت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، الاحد، قرارات عدة بشأن الامتحانات. وذكرت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الدور الثاني سيعتبر دوراً اولاً لجميع الطلبة من غير الممتحنين والمشمولين بامتحانات السادس الاعدادي حتى دون تسليم استمارة التأجيل التي وضعت سابقاً لتسهيل الأمر نظراً للظروف الحالية"



واضافت انه "يشترط في ذلك عدم دخول الطالب بأي امتحان في الدور الاول".

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