مقتل منتسب بمشاجرة في الناصرية

افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل منتسب بسبب مشاجرة في مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة وقعت في الناصرية قرب مصلى الجمعة ما اسفر عن مقتل منتسب".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية القت القبض على القاتل".