جهاز مكافحة الإرهاب ينوه إلى تدريب ليلي بمحيط مطار بغداد

نوهت خلية الإعلام الأمني، الاحد، الى اجراء تدريبات ليلة لجهاز مكافحة الارهاب في محيط مطار بغداد الدولي.

وذكرت الخلية في بيان تلقته الخليج 365، "ننوه ان جهاز مكافحة الإرهاب يجري تدريب ليلي بمحيط مطار بغداد الدولي ". واضاف البيان "نسترعي الانتباه الى ذلك وهو اجراء طبيعي بمتطلبات التدريب الخاصة لابطال جهاز مكافحة الارهاب".

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