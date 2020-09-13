الشرطة.. أول نادٍ في العراق يكمل متطلبات التراخيص الآسيوية

2020-09-13 | 18:40
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اصبح نادي الشرطة الرياضي بكرة القدم، اول نادٍ عراقي يكمل رفع الملفات التي تخص طلب الرخصة الاسيوية للموسم 2020/2021 ضمن نظام كلاس.
ومن المؤمل ان يصدر قرار لجنة التراخيص في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل حول منح الرخصة الاسيوية، والتي ستمنح الفرق أحقية المشاركة في دوري ابطال آسيا.
وكانت الهيئة التطبيعية قد اعلنت اليوم ان الوقت بدأ يداهم بعض الاندية العراقية التي لم تكمل ملف التراخيص حتى الان.
وكانت الهيئة التطبيعية قد اعلنت اليوم ان الوقت بدأ يداهم بعض الاندية العراقية التي لم تكمل ملف التراخيص حتى الان.
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