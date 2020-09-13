الشرطة.. أول نادٍ في العراق يكمل متطلبات التراخيص الآسيوية

ومن المؤمل ان يصدر قرار لجنة التراخيص في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل حول منح الرخصة الاسيوية، والتي ستمنح الفرق أحقية المشاركة في دوري ابطال آسيا.

وكانت الهيئة التطبيعية قد اعلنت اليوم ان الوقت بدأ يداهم بعض الاندية العراقية التي لم تكمل ملف التراخيص حتى الان.

