"مسيرة الأبطال" تغمر شوارع العاصمة ضد لوكاشنكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظمت المعارضة في بيلاروسيا، الأحد، مظاهراتها الأسبوعية تحت عنوان جديد "مسيرة الأبطال"، في إشارة إلى ضحايا القمع.

يأتي ذلك بعد أكثر من شهر على اندلاع الاحتجاجات ضد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.

وأعلنت الشرطة توقيف نحو 250 شخصاً في العاصمة مينسك لاستخدامهم "أعلاماً ورموزاً أخرى" للمعارضة ورفعهم "لافتات كُتبت عليها شعارات مسيئة".

وواجهت المعارضة، التي تنظم مظاهرات، الأحد من كل أسبوع، منذ الانتخابات الرئاسية في التاسع من أغسطس/آب الماضي، يشارك فيها أكثر من مئة ألف شخص في شوارع العاصمة وحدها، انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن المجهزة بسيارات مصفحة وخراطيم مياه، خصوصاً أمام مقر الرئاسة حيث حاول المتظاهرون التجمع قبل أن تمنعهم الشرطة.

ونهاية الأسبوع الماضي، أُوقف السلطات أكثر من 600 شخص على هامش تجمع في مينسك ومدن أخرى.

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وأُوقفت بعنف السبت عشرات النساء كنّ يشاركن في مسيرة نسوية تضمّ آلاف المتظاهرات.

ونزل عشرات آلاف الأشخاص مجددا إلى شوارع مينسك، الأحد الماضي، للتعبير عن معارضتهم لإعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي يتبنى لهجة تزداد تصلبا ولا يبدو أنه سيتراجع في مواجهة حركة احتجاج تاريخية.

وتحدى المحتجون تحذيرات الحكومة وتظاهروا أمام الجنود ومركبات الجيش، ولوحوا برايات المعارضة ذات اللونين الأحمر والأبيض، وهتفوا قائلين "ارحل".