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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طوكيو تسجل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليوم الأحد.
وبذلك تجاوز الرقم 100 لليوم السادس على التوالي، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.
وذكر مسؤولون أن الذين خضعوا للاختبار بينهم أطفال تحت سن عشر سنوات وأشخاص في التسعينيات من عمرهم.
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو الآن 23 ألفا و3 حالات . وبلغ عدد المرضى في حالة خطيرة 24 أي بزيادة شخص واحد عن أمس السبت.
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