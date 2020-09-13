شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تتصدر قائمة أفضل وجهات السياحة العلاجية خليجياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حلت دولة الامارات بالمرتبة الأولى على مستوى دول الخليج العربية ضمن قائمة أفضل الوجهات للسياحة العلاجية عالميا حسب مؤشر جمعية السياحة العلاجية ومقرها الولايات المتحدة.. في حين جاءت عمان في المرتبة الثانية والبحرين ثالثا والسعودية في المرتبة الـرابعة والكويت في المرتبة السادسة.



وحسب الدراسات الصادرة في هذا الشأن فقد بلغت قيمة سوق السياحة العلاجية نحو 15.5 مليار دولار أمريكي في عام 2017 وسط توقعات بأن تسجل إيرادات بقيمة 28 مليار دولار بحلول نهاية 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8.8 في المائة بين الأعوام 2018 و2024.. على أن يبلغ حجم إنفاق السياحة العلاجية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مختلف دول العالم 20 مليار دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تتصدر قائمة أفضل وجهات السياحة العلاجية خليجياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.