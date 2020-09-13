السعودية ترسم الابتسامة على وجوه 600 يتيم يمني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسمت السعودية الابتسامة على وجوه 600 يتيم ويتيمة يمنية في 6 محافظات خلال مبادرة «بذرة أمل» التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وتشمل المبادرة برامج وأنشطة متنوعة للأطفال الأيتام باليمن خلال شهر سبتمبر الجاري، في مأرب وعدن والساحل الغربي، في المساحات الصديقة للطفل‏ التي استُحدثت لتكون آمنة ومتضمنة لقواعد السلامة للأطفال ليستعيدوا الشعور بالحياة الطبيعية. وتوفر المبادرة فرصا للعب وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة ومحفزة. واستفاد من تلك البرامج والأنشطة 600 يتيم ويتيمة من محافظات عدن ومأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي. على صعيد متصل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,700 كرتون من التمور للنازحين والمتضررين في مديريات المنصورة والشيخ عثمان والتواهي بمحافظة عدن، استفادت منها 1,700 أسرة.

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