شكرا لقرائتكم خبر عريقات: لن ننسحب من الجامعة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في رام الله عبر الإنترنت «نحن جزء من المنظومة العربية ولن ننسحب منها، وأمننا جزء من الأمن العربي، كما أن العرب أكدوا تمسكهم بمبادرة السلام العربية» التي أطلقت عام 2002.
وأكد أن منظمة التحرير تستند على القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن تحقيق السلام يرتكز على جوهر الصراع «الذي يحتاج لإنهاء الاحتلال وتجفيف مستنقع الاستيطان، والارتكاز على العدالة بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.