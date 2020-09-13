شكرا لقرائتكم خبر عريقات: لن ننسحب من الجامعة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس إن القيادة الفلسطينية لن تنسحب من جامعة الدول العربية عقب إعلان كل من الإمارات والبحرين إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في رام الله عبر الإنترنت «نحن جزء من المنظومة العربية ولن ننسحب منها، وأمننا جزء من الأمن العربي، كما أن العرب أكدوا تمسكهم بمبادرة السلام العربية» التي أطلقت عام 2002.

وأكد أن منظمة التحرير تستند على القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن تحقيق السلام يرتكز على جوهر الصراع «الذي يحتاج لإنهاء الاحتلال وتجفيف مستنقع الاستيطان، والارتكاز على العدالة بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».