شكرا لقرائتكم خبر الكاظمي يدعو لعمليات استباقية عراقية على حدود سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمس أن العمليات الاستباقية لحماية الأراضي المشتركة مع سوريا مستمرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» عن رسول قوله إن «التفاهمات جيدة حتى الآن بين قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيشمركة الكردية في موضوع مراكز التنسيق المشترك، لكننا ننتظر ما ستؤول إليه نتائج التنسيق والمباحثات بين الجانبين».

وأضاف أن «قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقي، وهناك تنسيق مشترك بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة لحماية المناطق الفارغة التي تقع بين خط تواجدهما، وأن التنسيق مع قوات البيشمركة بخصوص القيام ببعض العمليات المشتركة ضمن هذه المناطق، فضلا عن أن تبادل المعلومات الاستخباراتية مهم جدا خلال المرحلة القادمة».

وقال رسول إن «الحدود المشتركة مع سوريا بمسافة 605 كيلومترات ممسوكة بقطعات مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي وقوات الحدود العراقية، وأجرينا الكثير من التحصينات والتحكيمات على الحدود المشتركة، المتمثلة بالخنادق والسواتر الترابية والأسلاك الشائكة والنفاخية ونصب إبراج مراقبة وتوزيع كاميرات حرارية».

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وأضاف أن «العمل مستمر للقيام بعمليات نوعية واستباقية، خاصة بالمناطق الحدودية القريبة من مناطق شمال شرق سوريا، حيث توجد العناصر الإرهابية».

وأكد أن «قواتنا تحقق ضربات موجعة لبقايا هذه الفلول، وأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء صطفى الكاظمي وجه بالتركيز على حماية الحدود مع سوريا وتحكيمها وتحصينها بشكل كبير، إضافة إلى الاستمرار بعمليات نوعية مبنية على المعلومة الاستخباراتية والجهد الاستخباراتي».

وشدد على «ضرورة إعادة هيبة الدولة وسلطة القانون وحماية العراقيين في كل مكان، وأن هذه العمليات يمكن أن تمتد لمناطق آخرى، حسب المعلومات الاستخباراتية والجهد الاستخباراتي».